Gegen Fertiggerichte: Oberallgäuer Bäuerinnen geben Kochkurse und Tipps für junge Menschen und Senioren

Ernährung · Sie sind meist hübsch verpackt, Bilder versprechen Mahlzeiten wie aus Mutters Küche: Fertiggerichte werden immer beliebter. Das sagt eine Studie, die das Ernährungsministerium in Auftrag gegeben hat.



Fertigpizzen gehören zu den beliebtesten Fertiggerichten. Millionen werden jährlich verkauft. Bild: Jens Büttner (dpa-Zentralbild)

Jedoch: „Es ist nicht durchschaubar, welche Zusatzstoffe in Fertigprodukten enthalten sind – und meist sind diese Gerichte überzuckert.“ Das sagt Lucia Wölfle.

Sie ist Bio-Bäuerin und keine Freundin von Fertigkost. Deshalb ist sie im Bauernverband Oberallgäu zuständig für Kurse, die junge Menschen wieder zum selbst Kochen bringen sollen.

Laut der Studie sollen nur noch 39 Prozent der Menschen in Deutschland täglich selbst kochen. Dass umgekehrt 61 Prozent der Oberallgäuer sich von Tütensuppen und Gulasch aus der Dose ernähren, glaubt die Bäuerin aber nicht: „Da gibt es nicht nur Schwarz und Weiß, viele bewegen sich dazwischen.“ So sehe sie es etwa nicht so streng, wenn einer hin und wieder als Beilage Pommes Frites aus der Tiefkühltruhe holt.

Aus ihren Kursen weiß Wölfle, dass viele aus Zeitmangel nicht mehr selbst kochen: „Vor allem junge Menschen stehen unter enormem Druck zwischen Arbeits- und Freizeitstress.“ Und viele seien überfordert: „In Supermärkten gibt es immer mehr Großpackungen – obwohl immer mehr Menschen alleine leben.“