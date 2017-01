Füssener Stadtrat wünscht sich Sachkenntnis statt Stimmungsmache

Kommunalpolitik · Seit 1990 sitzt Heinz Hipp im Füssener Stadtrat, nun in seiner letzten Legislaturperiode. In einem Gespräch mit der Allgäuer Zeitung verriet der 72-Jährige, welche Erfahrungen er in all den Jahren machte, die ihm nicht nur Gelassenheit brachten.



Viele Erfahrungen mit Menschen hat Heinz Hipp in mehr als 26 Jahren als Stadtrat in Füssen gemacht. Mehr als zuvor in hunderten Gesprächen als Leiter des damaligen Arbeitsamtes, wie er sagt. Bild: Christian Steinmüller So sieht er seinen Wunsch, dass Sachkenntnis die Grundlage für Entscheidungen bildet, weniger erfüllt denn je. Oft werde auf den gehört, der sich ohne Sachkunde, aber besonders laut zu Themen äußere. Allerdings nimmt Hipp auch einige positive Erlebnisse mit aus seiner Arbeit im Stadtrat. Mehr darüber, welche Erfahrungen Heinz Hipp in mehr als einem Vierteljahrhundert als Füssener Stadtrat gemacht hat, erfahren Sie in der Montagsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Füssen, vom 09.01.2017.



