Friedlicher und fröhlicher Jahreswechsel rund um Buchloe

Silvester · Fröhlich und friedlich haben die Bürger in Buchloe und Umgebung den Start des Jahres 2017 gefeiert. Mit strahlend blauem Himmel verabschiedete sich an Silvester das Jahr 2016 und das stabile Hochdruckwetter hielt am Neujahrstag an.

Bilderstrecke: 14 Bilder Silvester in Buchloe

Silvester Bild: Judith Strohmayer Davon profitierten auch die Menschen, die das neue Jahr um Mitternacht lautstark und farbenfroh begrüßten. Viele warteten darauf, dass der Zeiger der Uhr auf Mitternacht vorrückt, um Raketen in den Himmel abfeuern zu können und gemeinsam anzustoßen. Die Silvesternacht verlief aus Sicht des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West zwar einsatzreich, jedoch waren nicht erheblich mehr Einsätze zu verzeichnen, wie an gewöhnlichen Wochenenden. Dennoch mussten die Beamten in der Region mehrfach ausrücken. Was in der Region alles passiert ist und wie 112 Sportler das Jahr 2016 ausklingen ließen, lesen Sie in der Montagsausgabe der Buchloer Zeitung vom 02.01.2017.



