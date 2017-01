Forstbetriebsleiter warnt nach Bränden im Oberallgäu vor offenem Feuer in der Natur

Trockenheit · Auf dem Grünten brennt in der Silvesternacht eine Wiese – laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache. Ein Zeuge will beobachtet haben, dass Feiernde achtlos Böller weggeworfen haben. In Oberbayern gehen 100 Hektar Wald in Flammen auf – vermutlich, weil ein Bergwanderer ein Signalfeuer entzündet hat.



In der Silvesternacht ist rund ums Jägerdenkmal auf dem Grünten eine Wiese in Brand geraten. Die Ursache ist laut Polizei noch nicht geklärt. Bild: Jens Willer Am Sonntagabend fängt eine Wiese unterhalb der Talstation des Weltcup-Express in Ofterschwang Feuer. Mutmaßliche Ursache: eine Silvesterrakete. Aufgrund der langen Trockenperiode sind Wiesen und Wälder derzeit schnell entzündbar. „Mit Feuer im Wald muss man jetzt absolut vorsichtig sein“, warnt Karl Kleiter, scheidender Leiter der Forstbetriebe Sonthofen. Was die Trockenperiode ansonsten für Auswirkungen hat, lesen Sie in der Dienstagsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Kempten, vom 03.01.2017.



