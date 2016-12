Fischen kann früher in die Skisaison starten

Wintersport · Inversionswetter ermöglicht es in Fischen immer wieder, in der Tallage am Stinnesser frühzeitig Schnee zu erzeugen, während hoch gelegene Bergbahnen noch warten müssen.



Fischen im Allgäu - Schneekanonen Bild: Ralf Lienert Dem Klimawandel zum Trotz – die Fischinger können ihren niedrig gelegenen Dorflift immer wieder selbst an Tagen beschneien, an denen es weiter oben zu warm dafür ist. Grund dafür sind Inversionswetterlagen. Das bedeutet, dass sich in tiefen Lagen feucht-kalte Luft mit Nebel hält und darüber wie ein Deckel eine Schicht warmer, trockener Luft liegt. Die Oberallgäuer Feriengemeinde profitiert dabei von ihrer Lage in einer Talsohle. Die technische Beschneiung ermöglicht es ihr, den weihnachtlichen Start in die Skisaison zumindest für Kinder zu sichern. Mehr zum Thema und wie es an den anderen Liften und Bergbahnen aussieht, lesen Sie auf allgaeu.life, dem neuen Online-Portal der Allgäuer Zeitung. Jetzt bis 1. Februar kostenlos kennenlernen.



