Expertin aus Hirtenstein verrät, warum wir scheitern und welche Strategien zum Erfolg führen können

Vorsätze · Jedes Jahr das gleiche Ritual: Viele wollen abnehmen, nicht mehr rauchen, weniger im Internet surfen. An Neujahr wachen sie mit einem Kater auf, haben schlechte Laune und bestellen aus lauter Frust im Internet eine Pizza.



Ziel für 2017: Abnehmen- aber wie gelingt es die Vorsätze zu realisieren? Bild: Oliver Berg (dpa)

Warum wir Vorsätze meistens nicht einhalten, erklärt Dr. Ursula Fennen (51), Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie in der Klinik Hirtenstein bei Bolsterlang.

Wieso macht sich der Mensch Vorsätze? Gibt es dafür eine psychologische Erklärung?

Dr. Fennen: Ein Vorsatz scheint ein Vertrag mit sich selber zu sein, also verbindlich und in die Zukunft gerichtet.

Ein Vorsatz, dessen Erfüllung also naturgemäß in der Zukunft liegt, entlastet mich im Hier und Jetzt.

Ich verspreche mir, dass es anders wird und kann in der Gegenwart erst einmal alles so lassen wie es ist. Mit guten Vorsätzen projiziere ich Veränderung oder Verbesserung in die Zukunft und verhindere eigentliche Veränderung.