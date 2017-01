Ehrenamtlich immer auf Achse: Katharina Wiedemann aus Kaufbeuren

Neue Serie in der AZ · Gestern eine Arbeitskreis-Sitzung in Berlin, heute bei der IHK in Augsburg, morgen eine Versammlung der örtlichen Freien Wähler, dazwischen Gymnastik in ihrer Damensportgruppe. Die Kaufbeurer Unternehmerin Katharina Wiedemann ist IHK-Vizepräsidentin und kommt weit herum – alles ehrenamtlich.



Katharina Wiedemann (links) spricht mit Ministern ebenso gerne wie mit ihren Lehrlingen Thomas Schär und Natalie Salan, hier in der Ausbildungswerkstatt des Unternehmens Sensortechnik Wiedemann. Bild: Mathias Wild „Das macht mir einfach Spaß“, sagt die 67-Jährige. Als Mitglied der Freien Wähler in Kaufbeuren könne sie die Ziele, die ihr am Herzen liegen, gemeinsam mit anderen am besten verfolgen. Parteipolitik allerdings ist ihr ein Graus, vereinnahmen lassen möchte sie sich nicht. „Eine vorgegebene Linie vertreten, das möchte ich nicht“, sagt sie. „Das würde mir die Freiheit nehmen.“ Warum Katharina Wiedemann sich engagiert, lesen Sie in unserer neuen Serie „Wir machen Politik“ in der Montagsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Kaufbeuren, vom 09.01.2017.



