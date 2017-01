Drei Tage lang wird in Füssen rund um den Jahreswechsel gefeiert

Silvester · Tausende Menschen haben im südlichen Ostallgäu fröhlich den Jahreswechsel gefeiert – und weitgehend friedlich. Die Polizei meldete keine größeren Zwischenfälle. In Füssen selbst konnte man die Fete zum Jahreswechsel auf drei Tage ausdehnen.



Silvester Bild: Peter Samer

Am Freitagabend bei der Rutschparty am Kaiser-Maximilian-Platz, an Silvester selbst im und am Festspielhaus sowie am gestrigen Neujahrstag beim Fackelschwimmen im Lech. „Auf zur Rutschparty“, hieß es bei Füssener Familien am Freitagabend.

Am Kaiser-Maximilian-Platz trafen sich bereits gegen 18 Uhr Gruppen zur After-work-Party. Auf der Bühne sorgte DJ Lars Peter Schwarz für Stimmung, die sich noch steigerte, als gegen 20 Uhr eine tolle Rocknacht mit der vom Stadtfest bekannten Gruppe James Bomb begann.