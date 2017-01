Direkter Draht zur Staatskanzlei führt über Kaufbeuren

Politik · Die erste und einzige Außenstelle der Staatskanzlei in Bayern befindet sich in Kaufbeuren. Gleich zwei Minister und ein Staatssekretär reisten an, um sie einzuweihen. Denn die Verlagerung der Abteilung mit dem Namen „Bayern direkt“ gehört zur Behördenverlagerung.



Dichtes Gedränge herrschte gestern bei der Einweihung der Staatskanzlei-Außenstelle in Kaufbeuren. Bild: Mathias Wild Diese soll der 45.000-Einwohner-Stadt an der Wertach helfen, den für 2022 geplanten Abzug der Bundeswehr zu verkraften. Aktuell nehmen bereits sechs Mitarbeiter der Staatskanzlei in Kaufbeuren Anliegen, Fragen und Beschwerden von Bürgern an die Staatsregierung entgegen. Ihr Chef, Staatskanzleiminister Marcel Huber, hieß sie offiziell in Kaufbeuren willkommen. Finanzminister Markus Söder begrüßte zudem acht Mitarbeiter des Landesamtes für Finanzen. Dessen Abteilung Süd soll künftig komplett nach Kaufbeuren verlagert werden – mit insgesamt 100 Arbeitsplätzen. Dazu will der Freistaat ein neues Behördenzentrum bauen. Die Fertigstellung ist für 2020 geplant. Bis dahin arbeiten die Staatsbeamten in angemieteten Räumen. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Donnerstagsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Kaufbeuren , vom 12.01.2017.



