Die aufwendigen Sanierungsarbeiten am Hohen Schloss in Füssen gehen dem Ende zu

Baustelle für Schwindelfreie · Die Füssener Altstadt von oben, samt Forggensee und Bergblick – wie schön. Vorausgesetzt, man ist schwindelfrei und muss die Aussicht nicht von einem Verließ im Gefängnisturm oder als Bauarbeiter bei starkem Wind und eisigen Temperaturen „genießen“.



Bauarbeiter Jan Weißflog bringt auf der Spitze des Gefängnisturms die letzten Ziegel an. Bild: Claudia Graf

So wie Jan Weißflog. Denn so viel Sonnenschein wie zuletzt bekamen er und seine Kollegen auf dem Baugerüst am Hohen Schloss bei ihrem Einsatz in den vergangenen Monaten nicht immer ab. Die Sanierungen an zwei Türmen des Schlosses sind mittlerweile weit fortgeschritten: Das Gerüst um den Gefängnisturm wird kommende Woche abgebaut, der Turm am Malerwinkel soll Anfang 2017 fertig saniert werden.

Ende 2015 waren Mitarbeiter des Staatlichen Bauamts Kempten auf Schäden am Gefängnisturm aufmerksam geworden, nachdem Ziegel in den Innenhof gefallen waren. Sie stellten Mängel am Dach und im Dachstuhl fest: Weitere Ziegel drohten abzustürzen, der Mörtel war an vielen Stellen bröselig, im Inneren fanden sich morsche Balken. Und auch die Dachkonstruktion des Turms am Malerwinkel war marode.

Nach Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege ging es im Frühjahr mit den Arbeiten los.

