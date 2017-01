Die Stöttenerin Marita Bottner und ihr Mann reisen seit 2015 durch den amerikanischen Kontinent

Weltenbummler · Die zwei Aussteiger leben ihren Traum. Wann sie nach Europa zurückkehren, wissen sie noch nicht.



Weltenbummler Bild: Bottner

Mittlerweile sind die beiden – nach siebeneinhalb Monaten in den USA und Kanada, vier Monaten in Mexiko und zweieinhalb Monaten in Zentralamerika – in Südamerika. Trotz aller Widrigkeiten (von Regen- und Hitzewellen bis zu Insektenschwärmen) hält ihr Fernweh an.



Marita Bottner und ihr Mann Jan Hiddink Bild: Bottner

Was für die beiden als 1000 Tage Honeymoon, sprich 1000-tägige Hochzeitsreise, begann, ist zum unbefristeten Abenteuertrip geworden.

Weiterlesen auf allgaeu.life, dem neuen Online-Portal der Allgäuer Zeitung. Jetzt bis 1. März kostenlos kennenlernen.



Den kompletten Artikel finden Sie auch im e-Paper und in der gedruckten Montagsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Marktoberdorf, vom 23.01.2017, erhältlich unter anderem in den jeweiligen AZ Service-Centern und im Abonnement.