Die Burgruine von Immenstadt sucht einen Retter

Sanierung · Der Name „Laubenbergerstein“ ist wohl den wenigsten geläufig. Doch vom Sehen her kennen die Burgruine bei Immenstadt sicher viele: Wer auf der alten B19 zwischen Immenstadt und Stein unterwegs ist oder die Abfahrt an der Stelle von der neuen B19 nimmt, sieht den markanten Turm.



Die Burgruine Laubenbergerstein wurde monatelang saniert. Der Bauabschnitt ist jetzt fertig. Der Heimatverein Immenstadt als Besitzer diskutiert noch übr die weitere Nutzung des alten Gemäuers. Bild: Charly Höpfl Weil dort die Mauersteine schon in die Tiefe krachten und durch die Ritzen das Regenwasser sickerte, wurde die Burg jetzt monatelang saniert. Doch damit ist die Zukunft der Mittelalter-Ruine, die im Besitz des Heimatvereins Immenstadt ist, noch nicht gesichert. Vielleicht wird sie ja verkauft – wenn sich ein Käufer findet. Weiterlesen auf allgaeu.life, dem neuen Online-Portal der Allgäuer Zeitung. Jetzt bis 1. März kostenlos kennenlernen.



