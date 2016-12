Die Arbeiten für das Fachmarktzentrum im Kaufbeurer Forettle schreiten zügig voran

Baustelle · Große Baustellen gibt es in Kaufbeuren derzeit viele: das neue Eisstadion, die künftigen Wohnblocks in der Reichenberger Straße und das Fachmarktzentrum in der Mindelheimer Straße. Durch seine Lage im Zentrum der Stadt ist allerdings vor allem die Baustelle im Forettle im öffentlichen Blickfeld.



Baustelle Forettle Einkaufszentrum Bild: Mathias Wild Dort wird zurzeit der Baugrund für ein weiteres, 30 Millionen teures Fachmarktzentrum bereitet, das Anfang 2018 eröffnet werden soll. „Wir müssen jetzt Gas geben“, sagt Bauleiter Johan Gerittsen. „Einen harten Winter können wir nicht brauchen.“ Bisher allerdings hatten die Bauarbeiter Glück. Das milde Wetter ließ die Arbeiten weit voranschreiten. Im Februar sollen laut Gerittsen bereits die Fundamente gelegt werden. Das heißt, der Hochbau beginnt. Was im Fachmarktzentrum einmal angeboten wird lesen Sie auf allgaeu.life, dem neuen Online-Portal der Allgäuer Zeitung. Jetzt bis 1. Februar kostenlos kennenlernen.



