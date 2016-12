Der Umtausch-Trubel zwischen den Jahren nimmt in Marktoberdorf ab

Geschenke · Nicht alles, was an Weihnachten verschenkt wurde, gefällt, passt oder war wirklich ein Herzenswunsch. Was tun? Viele Schenker und Beschenkte gehen davon aus, dass ungewollte Weihnachtspräsente in jedem Fall umgetauscht werden können.



Umtausch der Geschenke nach Weihnachten hat nachgelassen. Bild: Roland Weihrauch (dpa) Jedoch ist die Rücknahme tadelloser Ware ein rein freiwilliger Service des Verkäufers. Marktoberdorfer Geschäfte orientieren sich jedoch an Kundenwünschen und tauschen die Ware in aller Regel um. Doch hat der Umtausch-Trubel in den vergangenen Jahren abgenommen, da die Kunden gezielter einkaufen und oft Gutscheine verschenkt werden. „Wir möchten, dass es für unsere Kunden unkompliziert bleibt. Und wenn jemand etwas bei uns im Geschäft kauft, soll er auch die Sicherheit haben, das Produkt umtauschen zu können“, sagt Xaver Martin, Geschäftsführer von Mode Martin. Welche zwei Varianten überwiegend zum Zuge kommen, erfahren Sie in der Freitagsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Marktoberdorf, vom 30.12.2016.



