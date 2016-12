Der Kindergarten in Oberstaufen soll für 1,4 Millionen Euro erweitert werden

Infrastruktur · Fünf Jahre nach dem Anbau der Kinderkrippe steht die nächste Erweiterung der Kindertagesstätte St. Peter und Paul in Oberstaufen an. Einstimmig hat der Marktgemeinderat für die Schaffung neuer Räume in einer erneuten Erweiterung votiert.



Erst vor fünf Jahren wurde die Kindertagesstätte in Oberstaufen erweitert. Nun beschloss der Gemeinderat den nächsten Anbau. Bild: Olaf Winkler Sie ist notwendig, da alle 100 Plätze in der Einrichtung schon derzeit ausgebucht sind und in den nächsten Jahren bis zu 13 Plätze fehlen. Derzeit stehen fünf Kinder auf einer Warteliste. Auf kirchlichem Grund steht bislang auch das gesamte Gebäude. Eine Erweiterung hat auf dem Grundstück jedoch keinen Platz mehr. Bürgermeister Martin Beckel nun zunächst mit der Kirche verhandeln, wer wem Fläche verkauft, damit der Neubau nicht zur Hälfte auf Gemeinde- und zur Hälfte auf Kirchengrund steht. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Mittwochsausgabe des Allgäuer Anzeigeblatts vom 14.12.2016.



