Der Frauen- und Mütterkreis Waal feiert 100-jähriges Jubiläum

Frauenpower · Vor 100 Jahren – Ende Dezember 1916 – befürwortete das Bischöfliche Ordinariat Augsburg den Antrag des damaligen Pfarrers Sebastian Wieser, einen Verein für christliche Mütter in Waal zu errichten. Richtig aktiv wurde die Gruppe ab 1918.



Der aktuelle Vorstand (von links) Centa Schilling, Anita Birgmeier, Christine Buchmann, Sabine Waibl (alle Beisitzerinnen), Schriftführerin Renate Eichholz, Vorsitzende Anneliese Schweinberger, ... Bild: Frauen- und Mütterkreis Waal

Am Titularfest, also an Mariä Lichtmess, scharte Pfarrer Wieser Frauen und Mütter, darunter viele Witwen, um sich, um sie im Kreise einer christlichen Gemeinschaft zu vereinen. Die Schrecken des Ersten Weltkrieges waren gerade erst vorbei, sodass diese Idee auf besonders fruchtbaren Boden fiel.



Zum 65. Gründungsjubiläum führten die Mitglieder ein Theaterstück auf. Bild: Frauen- und Mütterkreis Waal

Erste Vorsitzende war Fürstin Maria Charlotte von der Leyen. Während sich die Frauen in den Anfangsjahren wohl eher gegenseitig Trost spendeten, Halt gaben und sich nach der Sonntagsandacht austauschten, sind die heutigen Mitglieder fast das ganze Jahr über engagiert im Einsatz, in erster Linie um andere zu unterstützen.

Die Erlöse aus den verschiedenen Verkäufen, Mitgliedsbeiträge (fünf Euro im Jahr) sowie Spenden werden aufgeteilt. Allein in den vergangenen zehn Jahren hat der Frauen- und Mütterkreis durch seine vielfältigen Aktivitäten insgesamt über 63.000 Euro gespendet. Am Samstag wird das Jubiläum mit einem bunten Programm gefeiert.