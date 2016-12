Das indische Restaurant "Namaste" in Neugablonz lädt zu Weihnachten Bedürftige zum Essen ein

Spiritualität · Der Gastronom Ishan Prabhu ist geprägt von Respekt gegenüber den Menschen. Zu Weihnachten lädt er Bedürftige ein. Die Reliefs an der Wand des Neugablonzer Restaurants zeigen energielenkende Gesten.



Ein Lächeln statt Trinkgeld am zweiten Weihnachtsfeiertag: Ishan Parbhu und sein spiritueller Pfad im Restaurant. Bild: Alexander Vucko

Yogis nennen solche Zeichen Mudras, was soviel wie „Das, was Freude gibt“ bedeutet. Ishan Prabhus (44) indisches Lokal heißt nach dem Gruß „Namasté – das Göttliche in meinem Herzen grüßt das Göttliche in deinem Herzen“.

Der Gastronom glaubt an das Besondere der Räume in seinem Restaurant in der Sudetenstraße, die mit spiritueller Kraft aufgeladen seien. Sogar die Gäste, die gestresst hereinkommen, gehen mit Ruhe und Glückseligkeit wieder heraus. Sagt er.

