Christbaum Ursache für Großbrand in Stiefenhofen?

Feuer · Zwischen den verkohlten Balken liegen Elektrogeräte, Bücher, Matratzen, Schallplatten. Ein Haufen Schutt – mehr haben die Flammen von einem Wohnhaus im Stiefenhofener Ortsteil Ranzenried nicht übrig gelassen. Ein Hund und eine Katze sind dort am Sonntagabend bei einem Brand getötet worden, die beiden Bewohnerinnen haben ihr Hab und Gut verloren.

Bild: Peter Mittermeier

Die Polizei beziffert den Sachschaden in einer ersten Schätzung auf 300.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar. Möglicherweise, so Vermutungen, könnten Kerzen an einem Christbaum das Feuer ausgelöst haben.

Das ältere Holzhaus liegt in Ranzenried, auf halber Strecke zwischen dem Dorf Stiefenhofen und Genhofen. Der Brand brach am Sonntag vor 20 Uhr aus.

Fast gleichzeitig gingen mehrere Notrufe bei der Leitstelle ein. Die beiden Bewohnerinnen, die 65-jährige Eigentümerin und eine 47-jährige Mieterin, konnten das Haus selber verlassen – offenbar unter teils dramatischen Umständen.