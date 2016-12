Chefarzt der Günztalklinik mit einer Anleitung zum Glücklichsein

Jahreswechsel · Der Chefarzt der Günztalklinik in Obergünzburg, Dr. Achim Grinschgl erklärt im Interview, warum manche Vorsätze an Silvester schlicht unsinnig sind, warum das Zurückblicken so wichtig ist und er verrät ein Rezept für mehr Zufriedenheit im Leben.



Dr. Achim Grinschgl Bild: Agentur Denkrausch Für mehr Zufriedenheit sei es wichtig, die eigenen Zielerwartungen herunter zu schrauben. „Wenn ich mir meine Ziele so hoch stecke, dass ich sie nur erreiche, wenn alles rundrum positiv läuft, ist die Enttäuschung vorprogrammiert. Gehen Sie lieber kleine Schritte!“, sagt Grinschgl. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Samstagsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Marktoberdrof, vom 31.12.2016.



Die Allgäuer Zeitung und ihre Heimatzeitungen erhalten Sie in den jeweiligen AZ Service-Centern

im Abonnement

oder digital als e-Paper