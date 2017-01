Buchloer Stiftungen leiden unter der Finanzpolitik

Not · Sie lindern unbürokratisch Not und entlasten damit den Staat. Etliche, teilweise uralte Stiftungen in Buchloe und im Ostallgäu schütten regelmäßig Erträge aus, die gemeinnützigen Zwecken zugute kommen. Doch die Wohltätigkeit kollidiert inzwischen mit der Finanzpolitik. Die Europäische Zentralbank schraubt die Leitzinsen zur Wirtschaftsförderung immer weiter runter, sodass nicht nur Otto Normalsparer um sein Geld auf der hohen Kante bangt. Dasselbe Dilemma haben Stiftungsvorstände.



Größtenteils auf einem Grundstück der Heilig-Geist-Bürgerstiftung steht das Senioren- und Pflegeheim in Buchloe. Bild: Mathias Wild Auch in Buchloe. Hier gibt es seit 2008 die Gisela-und-Horst-Hoeltke-Stiftung. Sie unterstützt hilfsbedürftige Menschen in Buchloe und schüttet laut VG-Geschäftsstellenleiter Arthur Salger jährlich Beträge jeweils „im mittleren dreistelligen Bereich“ an die Kirchenstiftungen, das Altenheim, die Sozialstation und den Förderverein des Krankenhauses St. Josef aus. „Die Zinspolitik trifft die Stiftungen generell“, sagt Arthur Salger: „In der jetzigen Zeit wird es teilweise richtig schwierig, noch Erträge zu erwirtschaften.“ Der Stiftungsrat der Hoeltke-Stiftung (Bürgermeister und die Pfarrer der katholischen und der evangelischen Kirchengemeinde) habe seinerzeit jedoch das Stiftungskapital langfristig angelegt, sodass die sozialen Einrichtungen nach wie vor durch anfallende Zinserträge unterstützt werden könnten. Welche Stiftungen es in Buchloe und Umgebung gibt und mit welchen Problemen sie kämpfen, erfahren Sie in der Mittwochsausgabe der Buchloer Zeitung, vom 25.01.2017.



