Buchloer Gymnasiasten gewinnen Robotik-Regionalentscheid

Preis · Spannung bis zum Schluss – und dann ein Happy End. Das Robotik-Team des Buchloer Gymnasiums, die „GB Robot Champs“, hat sich den Gesamtsieg beim Regionalentscheid der First Lego League (FLL) in München geholt und sich somit für das Halbfinale für Zentraleuropa Mitte Februar in Regensburg qualifiziert.



Die „GB Robot Champs" haben sich noch ein optisches Schmankerl ausgedacht: Passend zum Thema „Animal Allies" (Beziehungen zwischen Mensch und Tier) haben sie ihre Roboter mit aufgesetzten ... Mit dem ersten Platz in der Kategorie Robot-Design, in der bewertet wird, wie geschickt der Roboter gebaut ist und wie viele Sensoren eingesetzt werden, und dem zweiten Platz beim Teamwork gab es weitere Auszeichnungen für Felix Büsselmann, Maximilian Feuerstein, Felix Haumayr, Manuel Jäger, Simon Klausner und Alexander Wach.

Die Buchloer Gymnasiasten haben sich beim Regionalentscheid der First Lego League 2016/17 den Sieg in der Gesamtwertung sowie der ersten Platz in der Kategorie Robot-Design und den zweiten Platz ... Bild: Silvia Meidow „Die Jungs haben sich ihren Sieg durch ihr außergewöhnliches Engagement mehr als verdient“, sagt Lehrer Thomas Bauer. Seit Monaten hatten sich die Gymnasiasten auf den Wettbewerb, der dieses Jahr unter dem Motto „Animal Allies“ (Beziehungen zwischen Mensch und Tier erforschen) steht, vorbereitet – mit dem Ziel, ihn zu gewinnen. Was die Schüler zu ihrem Erfolg sagen und wie es jetzt weitergeht, erfahren Sie auf allgaeu.life, dem neuen Online-Portal der Allgäuer Zeitung. Jetzt bis 1. März kostenlos kennenlernen.



