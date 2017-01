Buchloer Diakon Peter Oelkrug (75) nimmt Abschied

Kirche · Babys taufen, Kranke besuchen, Trauungen, Trauerfeiern und Beerdigungen halten, Ministranten ausbilden, ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Gläubigen haben. Mehrere Jahrzehnte war Diakon Peter Oelkrug erst in der Stadtpfarrei und ab 2004 in der Pfarreiengemeinschaft Buchloe in der Seelsorge engagiert.



Diakon Peter Oelkrug Bild: Claudia Goetting Nun hat sich der 75-Jährige zurückgezogen und mit seiner Ehefrau Elfriede in Bad Wörishofen eine neue Heimat gefunden. Der gelernte Bautechniker und Maurermeister unterrichtete hauptberuflich über 20 Jahre an der Berufsschule Herzogsägmühle. Seine nebenberufliche Tätigkeit als Ständiger Diakon war aber immer einer der wichtigsten Aspekte in seinem Leben. „Ich komme aus einem Beruf, der mit Theologie eigentlich sehr wenig zu tun hat“, erzählt er. Doch schon während seiner Ausbildung zum Maurermeister habe er sich sehr für Religion interessiert. Damals habe er sich mit seinen Ansichten oft gegen die „schon etwas rauen Sitten auf dem Bau“ durchsetzen müssen. Warum es Diakon Peter Oelkrug jetzt ins benachbarte Unterallgäu verschlägt, erfahren Sie auf allgaeu.life, dem neuen Online-Portal der Allgäuer Zeitung. Jetzt bis 1. März kostenlos kennenlernen.



Den kompletten Artikel finden Sie auch im e-Paper und in der gedruckten Samstagsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Buchloe, vom 21.01.2017, erhältlich unter anderem in den jeweiligen AZ Service-Centern und im Abonnement.