Bekommt die Kemptener Stiftsstadt endlich ein Parkhaus?

Verkehr · Die Parkplatzsituation in der Stiftsstadt, genauer rund um die Prälat-Götz-Straße, ist seit Langem ein Kritikpunkt. Suchverkehr vor allem am Abend, wenn in den Gasthäusern, der Sing- und Musikschule und im Kornhaus Veranstaltungen sind, führen oft zu chaotischen Verkehrsverhältnissen.



Geplantes Parkhaus in der Prälat-Götz-Straße und Entenmoos in Kempten. Bild: Ralf Lienert Und seit langem auch beklagen dies die Wirte dort. Dass jetzt die Pächter der beiden Traditonsgasthäuser, das Ehepaar Hummel im Haus Hochland, und das Ehepaar Knoll im Meckatzer Bräu Engel, aufhören, hat zwar nichts mit der Parkplatzsituation zu tun. Doch ein Ärgernis sind für die beiden die zu wenigen öffentlichen Stellplätze in der Stiftsstadt schon. Jetzt will Roger Probst in der Prälat-Götz-Straße ein Parkhaus bauen. Etwa 150 Stellflächen können nach den Plänen von Probst, der ab August mit seinem Unternehmen „Gastro Allgäu GmbH“ den Meckatzer Bräu Engel übernimmt, neben dem Wirtshaus entstehen. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Samstagsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Kempten, vom 07.01.2017.



