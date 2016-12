Müll · Nach Weihnachten werden vor allem Verpackungen und Geschenkpapier in großen Mengen beim Wertstoffhof abgegeben.



Bernd Bügner an der Papierpresse im Wertstoffhof Buchloe. Bild: Markus Frobenius

Chaos pur mit heulenden Kindern, fluchenden Männern und zeternden Frauen, dazwischen überforderte und streitschlichtende Mitarbeiter – all das blieb unmittelbar nach Weihnachten am Wertstoffhof in Buchloe aus.

Stattdessen: gut gelaunte Mitarbeiter und Kunden sowie lachende Kinder. „Die Leute bringen nicht viel mehr weg als sonst. Aber sie sind sehr freundlich und wünschen uns ein gutes neues Jahr“, berichtet Wertstoffhofleiterin Karin Stadtmüller.