Auch 30 Jahre nach Tschernobyl: Strahlendes Erbe im Babenhausener Erdreich

Radioaktivität · Nach über 30 Jahren ist das Reaktorunglück von Tschernobyl in der heutigen Ukraine nicht mehr ständig im kollektiven Bewusstsein präsent. Die Spuren des Super-GAUs sind jedoch weiterhin überall in der Region zu finden. Immer noch ist das strahlende Caesium 137 im Erdreich messbar – und das wird auch noch lange so bleiben, denn die Halbwertszeit beträgt 30 Jahre.



Radioaktivität Bild: Alexander Kaya Die Studenten der Ulmer Hochschule Daniel Kienle und Alexander Kranz haben für eine Studienarbeit im Raum Babenhausen Bodenproben gezogen, untersucht und statistisch ausgewertet. Das Ergebnis zeigt: Die Erde ist auch dort immer noch mit Caesium 137 belastet, im Schnitt mit 60 Becquerel pro Kilogramm. Der Grenzwert, der für die Nahrung relevant ist, beträgt 600 Becquerel. Ohne Tschernobyl würde der Wert jedoch null betragen, erklärt Kranz.



