Anwohner in Haslach wollen weiterhin einen unbeschrankten Bahnübergang

Verkehr · Die Einheimschen von Haslach sind sich einig: Sie wollen, dass der Bahnübergang an der Pension Grüntensee so bleibt, wie er ist – ohne Schranken. Doch einige Gemeinderäte von Oy-Mittelberg können das nicht nachvollziehen.



Bisher ist der Bahnübergang an der Grüntenseestraße in Haslach unbeschrankt. So soll es vorerst bleiben, ist der Wunsch der Anwohner. Bild: Matthias Becker

Sie forderten eine „technische Sicherung“, also Signale und Schranken. Am Ende steht ein Kompromiss: Der Bahnübergang bleibt vorerst unbeschrankt, doch die Möglichkeit, ihn dennoch umzubauen, will man sich offenlassen.

Der Bahnübergang an der Grüntenseestraße beschäftigt den Oyer Gemeinderat schon seit langem. Während einer Sitzung im September bezeichnete Bürgermeister Theo Haslach dessen Zustand als „gefährlich“.