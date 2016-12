Am Bahnsteig in Langenwang steht "Schwaben" statt Allgäu

Beschilderung · Da staunen die Fahrgäste nicht schlecht: Wenn sie mit dem Zug die vier Minuten von Fischen nach Langenwang zurücklegen, reisen sie vom Allgäu nach Schwaben. Zumindest wenn man auf die Schilder am Bahnsteig achtet: Denn Langenwang trägt den Zusatz „Schwaben“, während an den meisten anderen Bahnhöfen der Region „Allgäu“ steht.



Am Langenwanger Bahnsteig steht „Schwab“ in Klammern hinter dem Namen der Haltestelle. Den Grund für diese kuriose Beschilderung kennt auch die Bahn nicht. Bild: Benedikt Siegert

Das ist AZ-Leser Helmuth Hüttl aufgefallen: „Nicht nur ich als Allgäuer, auch viele Urlauber wundern sich schon lange darüber.“ Warum das so ist, kann die Bahn nicht so genau beantworten. Sprecher Franz Lindemair nimmt an, dass es gar keinen Grund gibt.