Altstadtfreunde Kempten kritisieren die fehlende Belebung der nördlichen Innenstadt

Stadtentwicklung · Die Altstadtfreunde haben sich die Belebung der Altstadt und der nördlichen Innenstadt auf die Fahnen geschrieben. Dazu soll unter anderem die Ausweitung Weihnachtsmarkt bis zur Freitreppe beitragen.



Kronenstraße Kempten Bild: Ralf Lienert

Doch mit zwei Ständen war das zu wenig. Kritisch sehen die Altstadtfreunde in ihrem Altstadtbrief auch immer noch, was sich in der Kronenstraße tut – oder besser nicht tut.