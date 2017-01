500 Demonstranten protestieren in Obergünzburg gegen Abschiebung von Flüchtlingen

Ativismus · Etwa 500 Menschen haben am Samstagnachmittag in Obergünzburg gegen die Abschiebung von Flüchtlingen nach Afghanistan demonstriert. Mehrere Redner richteten an Bundesregierung und Landespolitiker eine Botschaft.



Demonstration für Flüchtlinge Bild: Heidi Sanz „Afghanistan ist kein sicheres Land.“ Flüchtlinge dorthin abzuschieben sei „menschenverachtend“ und verstoße gegen geltendes Recht, betonten die Redner. Entgegen der Befürchtungen von Organisatoren kam es nicht zu Gegendemonstrationen. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Montagsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Marktoberdorf, vom 23.01.2017.



