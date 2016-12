50. Nikolaus-Ballonstart in Sonthofen: "Kein Halten mehr"

Jubiläum · 2.000 Besucher waren auch dieses Jahr wieder beim Nikolaus-Ballonstart in Sonthofen. Diese in der Region einmalige Veranstaltung fand am Sonntag zum 50. Mal statt. Und ausgerechnet zum Jubiläum war es anders als sonst.



Historisches Foto vom Ballonstart in den 70er Jahren Bild: Alfred Schulz Weil das Gas aus Ludwigshafen nicht rechtzeitig geliefert werden konnte, stieg der Heilige Mann ausnahmsweise in den Korb des großen Heißluftballons. Üblicherweise fährt er mit einem kleinen runden Gasballon gen Himmel. Denn das ist sicherer. Böen könnten den wesentlich größeren Heißluftballon wie ein Segelschiff wegziehen. „Dann gibt es kein Halten mehr“, sagt der „Ballon-Nikolaus“ und Vorsitzender des Alpen-Ballonsport-Clubs Allgäu, Walter Benedikter. Alles ging aber gut: Bevor der große Regen mit Windböen kam, hob der Ballon-Nikolaus vom Marktanger in Sonthofen sicher ab. Weiterlesen auf allgaeu.life, dem neuen Online-Portal der Allgäuer Zeitung. Jetzt bis 1. Februar kostenlos kennenlernen.



