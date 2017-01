Wintershall darf an zwei Standorten im Unterallgäu nach Öl-Vorkommen suchen  vorläufig bis Ende 2018

Schwarzes Gold · Das Bergamt Südbayern in München hat die Erlaubnis, dass an den beiden Unterallgäuer Standorten Lauben und Bedernau Öl gefördert werden darf, vorläufig bis Ende 2018 verlängert. Das teilte das Kasseler Unternehmen Wintershall mit, das in dem Gebiet seit 2014 aktiv ist.



Ölbohrstelle von Wintershall in Lauben (Unterallgäu). Bild: Siegfried Rebhan Pressesprecher Mark Krümpel trat Gerüchten entgegen, wonach Wintershall nun längere Zeit wegen niedriger Ölpreise die Arbeiten im Unterallgäu ausgesetzt habe. Diese waren beispielsweise im Babenhausener Marktgemeinderat laut geworden. „Das Ganze stimmt aber nicht“, sagte Krümpel. Weiterlesen auf allgaeu.life, dem neuen Online-Portal der Allgäuer Zeitung. Jetzt bis 1. März kostenlos kennenlernen.



