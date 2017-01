Weitere Firma kehrt Kempten den Rücken: Strickwarenhändler Wilox zieht nach Wolfertschwenden

Stadtentwicklung · Zuerst der Baumarkt „Bauhaus“, dann das Gartencenter „Kutter“, jetzt der Strickwarenhändler „Wilox“. Das erste Unternehmen schließt den Standort Kempten definitiv, das zweite droht abzuwandern, das dritte zieht nach Wolfertschwenden um. Alle drei sagen: Wir finden in Kempten keine Entwicklungsfläche, die für uns passt.



Firma Wilox aus Kempten, Messerschmittstraße Bild: Matthias Becker

Wilox gibt es seit 1963, seit gut 15 Jahren hat der Strumpfwarenhändler seinen Firmensitz im Gewerbegebiet in Ursulasried. Das Unternehmen entwickelte sich rasant, sagt Geschäftsführer Günther Baumgärtner. Aus den ursprünglich sieben Mitarbeitern wurden 50. Am Firmensitz reicht der Lagerplatz schon lange nicht mehr, Wilox behalf sich zuletzt mit Hallen in Durach und Immenstadt. Daher, sagt Baumgärtner, habe er ein Grundstück mit 15 .000 Quadratmetern gesucht.