Versammlung in Memmingen: Viele offene Fragen nach Insolvenz von Landhandel EVG

Verluste · Der Mann aus dem Westallgäu spricht mit ruhiger Stimme, doch seine Wortwahl offenbart tiefen Frust: „Das ist eine Schweinerei, das finde ich nicht fair“, sagt er ins Mikrofon. „Tausende Euro“ habe er dem inzwischen insolventen Landhandel EVG als Privatdarlehen gegeben, fährt er fort.



Geschlossene EVG-Filiale in Erkheim Bild: Benedikt Siegert

Nun muss er befürchten, davon keinen Cent mehr zu sehen. Etwa 300 Gläubiger und Genossen der EVG sind an diesem Donnerstag in die Memminger Stadthalle gekommen. Die Versammlung dauert zwei Stunden, doch auf entscheidende Fragen gibt es noch keine Antwort. So steht nicht fest, ob frühere Vorstände und Aufsichtsräte haftbar gemacht werden können.

Seit Ende Oktober läuft das Insolvenzverfahren bei der Ein- und Verkaufsgenossenschaft (EVG) mit Hauptsitz in der Unterallgäuer Gemeinde Erkheim.