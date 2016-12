Skiliftgesellschaft investiert 7,6 Millionen Euro in die neue Liftanlage in Balderschwang

Wintersport · Die Skilifte Balderschwang haben 7,6 Millionen Euro in eine neue Sechser-Sesselbahn am Hochschelpen investiert. Damit können nun doppelt so viele Gäste pro Stunde befördert werden als früher mit dem 40 Jahre alten Schlepplift. Das Land Bayern unterstützt dieses Projekt mit 2,5 Millionen Euro.



Eine neue Sechser-Sesselbahn ersetzt jetzt den alten Schlepplift der Hochschelpenbahn in Balderschwang. Bild: Matthias Becker Ohne diese Förderung wäre der Bau der neuen Sesselbahn nicht möglich gewesen, sagt Bergbahn-Gesellschafter Thomas Fischer. Der neue Lift im Süden Balderschwangs schaufelt nun in 4,3 Minuten im Winter Skifahrer und im Sommer Wanderer von der Tal- auf die Bergstation. Wie viele Passagiere der neue Sechser-Sessel pro Stunde nach oben bringt, was Balderschwangs Bürgermeister Konrad Kienle und Bayerns Wirtschafts-Staatssekretär Franz Josef Pschierer zum neuen Lift sagen, und warum das alles überhaupt nichts mit den umstrittenen Plänen für eine Skischaukel jenseits des Tales auf das Riedberger Horn zu tun hat, lesen Sie in der Freitagsausgabe unserer Zeitung vom 23.12.2016.



