Oberstdorf macht wieder neue Schulden, um wichtige Projekte zu verwirklichen

Haushalt · Insgesamt 16 Millionen Euro Schulden hat die Gemeinde Oberstdorf in den vergangenen acht Jahren abgebaut. „Wir haben schon einen schönen Berg abgetragen“, sagte Marktkämmerer Martin Schmalholz bei der Festlegung des Haushaltsplanes 2017 im Gemeinderat. Doch mit dem Sparkurs ist es jetzt erst einmal vorbei.



Die Sanierung der Heini-Klopfer-Skiflugschanze im Stillachtal kostet im nächsten Jahr knapp vier Millionen Euro. Bild: Benedikt Siegert

Denn im kommenden Jahr stehen eine ganze Reihe von wichtigen Projekten in Oberstdorf an: Der Abschluss der Skiflugschanzen-Sanierung, der Hochwasserschutz an Trettach, Kühberg und Roßbichlbach, der Neubau der Walserbrücke und der neue Busbahnhof sind nur einige Beispiele. 21 Millionen Euro will die Gemeinde mit ihren Eigenbetrieben ausgeben.