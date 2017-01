Neues Ladengeschäft und 45 Wohnungen in Memmingen in Sicht

Geschäfte · Der Memminger Bausenat hat jetzt den Weg frei gemacht für ein neues Ladengeschäft in der Fußgängerzone sowie für 45 neue Wohnungen in der Stadt. Alle Beschlüsse fielen einstimmig. Die Räume der einstigen Sparkassen-Filiale in der Kramerstraße 15 sollen für das neues Ladengeschäft entsprechend umgebaut werden.



In die einstigen Räume der Sparkasse soll ein neues Ladengeschäft einziehen. Wer der neue Mieter in der Memminger Fußgängerzone sein wird, steht laut Baureferatsleiter Fabian Damm noch nicht fest. Bild: Brigitte Hefele-Beitlich „Es steht allerdings noch nicht fest, was für ein Geschäft dort einziehen wird“, sagte Baureferatsleiter Fabian Damm. Im ersten Obergeschoss sind zwei Arztpraxen vorgesehen. Darüber hinaus sind in zwei neuen Wohnanlage in der Krautstraße und der Leonhardstraße insgesamt 45 Wohnungen geplant. Mehr über die drei Bauprojekte lesen Sie in der Samstagsausgabe der Memminger Zeitung, vom 28.01.2017.



Die Allgäuer Zeitung und ihre Heimatzeitungen erhalten Sie in den jeweiligen AZ Service-Centern

im Abonnement

oder digital als e-Paper