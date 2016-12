Marketingleiter der Landbäckerei Sinz zur öffentlichen Entschuldigung seines Unternehmens nach Übernahme der Ostallgäuer Bäckerei Eder

Fehler · Mit einer ungewöhnlichen Aktion hat sich vor wenigen Tagen die Landbäckerei Sinz öffentlich an die Kunden der früheren Bäckerei Eder gewandt. Die in Durach bei Kempten beheimatete Bäckerei und Konditorei hatte im Oktober alle fünf Eder-Filialen in Füssen, Pfronten und Roßhaupten übernommen.



Jetzt steht Sinz dran, wo Sinz-Produkte verkauft werden: Die früheren Filialen der Bäckerei Eder sind entsprechend ausgeschildert worden, wie hier an der Kemptener Straße. Bild: Heinz Sturm Der Name Eder prangte daraufhin weiter an Gebäuden und auf Bäckertüten, verkauft wurden aber Sinz-Produkte. „Das war ein Fehler, dafür bitten wir unsere Kunden um Entschuldigung“, sagt Jens Bork, Marketingleiter der Landbäckerei. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Freitagsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Füssen, vom 30.12.2016.



