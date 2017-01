Klinikum Memmingen bildet Hebammen aus

Geburt · Hebammen sind gefragter denn je. Denn deutschlandweit werden wieder mehr Kinder geboren. Das Klinikum Memmingen verzeichnete im vergangenen Jahr (2016) mit 1962 Geburten einen Anstieg um mehr als 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr.



Jacqueline Waibel erwartet ein Kind. Sie wird von Hebamme Maximiliane Thaumiller betreut Bild: Andreas Schnurrenberger

Um den Hebammen-Nachwuchs rekrutieren zu können, bietet das Krankenhaus ab April eine eigene Hebammen-Ausbildung an. „Wir sind natürlich sehr stolz, dieses neue Modell im Frühjahr starten zu können“, sagt Pflegedirektor Hans-Jürgen Stopora.

Die Ausbildung wird in Kooperation mit der Hebammenschule der Akademie für Gesundheitsberufe am Universitätsklinikum Ulm durchgeführt. Interessenten für einen Ausbildungsplatz im Klinikum können sich per E-Mail an die Adresse pflege@klinikum-memmingen melden.

Weitere Informationen zur dreijährigen Hebammen-Ausbildung gibt es im Internet unter der Adresse www.klinikum-memmingen.de.