Isnyer Reisemobil-Hersteller verzeichnet mit 311 Millionen Euro einen Rekordumsatz

Unternehmen · Mit einem Gesamtumsatz von 311 Millionen Euro hat der Wohnmobil-Hersteller Dethleffs in Isny (württembergisches Allgäu) im Geschäftsjahr 2015/16 das Vorjahresergebnis um 17 Prozent übertroffen. 9600 Fahrzeuge produzierte das Unternehmen.



Gut 8000 davon zählen zur Gattung der „motorisierten Freizeitfahrzeuge“, was einen Rekordwert darstellt: An keinem anderen Produktionsstandort in Europa werden mehr Reisemobile und Kastenwagen gefertigt.

Der Umsatz- und Produktionssprung schlägt sich auch in der Mitarbeiterzahl nieder. So stieg diese in den vergangenen Monaten im Mittel um 100 Personen auf nun durchschnittlich 900 an.