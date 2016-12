Isa Uttenweiler (56) aus Itzlings will mit individuell gestalteten Kissen durchstarten und hat eine Firma gegründet

Geschäftsidee · Als das neue Sofa vor drei Jahren im Wohnzimmer von Isa Uttenweiler stand, da wurde ihr bald klar: Es gibt eckige Kissen und es gibt runde Kissen. „Aber die waren alle normal. Die waren langweilig. Die hat jeder“, stellte sie fest.



Mit individuell gestalteten Kissen will Isa Uttenweiler am Wochenende beim Adventsmarkt der Kunsthandwerker in Kempten überzeugen. Bild: Olaf Winkler

Ab diesem Moment machte sich Isa Uttenweiler Gedanken darüber, diese von ihr entdeckte Marktlücke zu füllen und Kissen in gänzlich neuer Form zu entwerfen. Doch beruflich war sie damals noch ausgelastet. Das hat sich vor einem Jahr geändert.

Ihr Arbeitgeber hat ihr gekündigt. Seither verfolgt sie ihren Plan, mit individuellen Kissen Verkaufserfolge zu erzielen. Am Wochenende bietet sie die ersten 100 Stück auf dem „Adventsmarkt der Kunsthandwerker“ auf dem Hildegard-Platz in Kempten erstmals an.