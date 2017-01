Hochland aus Heimenkirch schluckt amerikanischen Frischkäse-Hersteller

Lebensmittel · Der Käsehersteller Hochland mit Hauptsitz in Heimenkirch (Westallgäu) hat den US-amerikanischen Frischkäse-Produzenten Franklin Foods übernommen. Über den Kaufpreis haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.



Hochland in Heimenkirch: Käseproduktion Bild: Matthias Becker

Franklin Foods ist wie Hochland ein Käsehersteller mit langer Tradition: Das Unternehmen wurde 1899 in Vermont gegründet, damals unter dem Namen Hahn’s Cheese Company. Heute hat es seinen Hauptsitz in Florida. Mit einem Umsatz von rund 140 Millionen US-Dollar im Jahr 2016 ist Franklin Foods der drittgrößte Frischkäsehersteller in den USA.

Das Unternehmen betreibt zwei Produktionsstandorte in Vermont und Arizona mit insgesamt rund 200 Beschäftigten. Es ist im Food Service (weiterverarbeitende Industrie, System-Gastronomie) ebenso vertreten wie mit Marken und Handelsmarken-Artikeln im Lebensmittel-Einzelhandel und verzeichnet seit Jahren dynamisches Wachstum.