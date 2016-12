Gasversorgung in Memmingen wirft trotz Preissenkung mehr ab

Energie · Die Memminger Stadtwerke haben 2015 einen Jahresgewinn von etwa 2,1 Millionen Euro erzielt. Wie Werkleiter Peter Domaschke in der jüngsten Stadtratssitzung berichtete, sind das rund 300.000 Euro mehr als im Vorjahr. Der erwirtschaftete Gewinn der Stadtwerke fließt zu gleichen Teilen in den städtischen Haushalt und in die Allgemeine Rücklage.



Trotz einer Preissenkung zum 1. Juli 2015 haben die Memminger Stadtwerke in der Sparte Gas im vergangenen Jahr den Gewinn erhöht. Bild: Roland Weihrauch (dpa) Das Ergebnis der Stadtwerke setzt sich aus folgenden vier Sparten zusammen: Gas- und Wasserversorgung sowie Parkhäuser und alternative Energie. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Donnerstagsausgabe der Memminger Zeitung vom 15.12.2016.



