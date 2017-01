Füssener Firma PMG baut bis zu 80 Stellen ab

Stellenabbau · Bis zu 80 Mitarbeiter der Firma PMG in Füssen könnten in den nächsten zwei bis drei Jahren ihren Arbeitsplatz verlieren. Das Unternehmen baut Stellen ab, weil Teile der Produktion, hauptsächlich „Handarbeitsplätze“, nach Rumänien verlagert werden.



Firma PMG in Füssen baut 80 stellen ab. Verlagerung der Arbeitsplätze nach Rumänien. Bild: Katharin Müller

Dort seien diese durch ein niedrigeres Lohnniveau noch profitabel, sagt Geschäftsführer Elmar Holzmann. Die Verlagerung der Herstellung von „alten Produkten“ und Bestandsprozessen müsse man als eine Chance begreifen. So könne sich das Unternehmen wettbewerbsfähiger und zukunftsorientierter aufstellen. Da spiele etwa das Thema Elektrifizierung eine große Rolle. Nur so könne man auch Anteilseigner davon überzeugen, weiter in den Standort Füssen zu investieren.