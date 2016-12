Dieter Linka (54) aus Oberstdorf plant die längste Fußgänger-Hängebrücke der Welt

Rekordverdächtiger Auftrag · Sie entsteht im Harz und wird über 400 Meter lang. Ein Projekt dieser Art sei auch in der Breitachklamm möglich, sagt der 54-Jährige.



Ingenieur Dieter Linka aus Oberstdorf plant momentan die laengste Haengebruecke der Welt. Bild: Dominik Berchtold

Dieter Linka hat schon zahlreiche Seilbahnen und alpine Projekte im Allgäu geplant und betreut. Doch das Vorhaben, an dem der 54-Jährige in seinem Planungs- und Ingenieurbüro für Bauwesen in Oberstdorf derzeit arbeitet, sprengt alles, was er bisher umgesetzt hat.

Linka arbeitet an den Plänen für die längste Fußgänger-Hängebrücke der Welt. Sie soll über der Rappbodetalsperre im Harz entstehen und über 400 Meter lang sein.