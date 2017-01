Bosch Mahle Turbo Systems soll verkauft werden: Über 100 Mitarbeiter sind in Blaichach tätig

Turbolader · Die Bosch-Gruppe und der Mahle-Konzern haben beschlossen, einen Käufer für das Gemeinschaftsunternehmen Bosch Mahle Turbo Systems (BMTS) zu suchen. Die gemeinsame Tochter wurde 2008 gegründet.



Der Bosch-Konzern will die Sparte Bosch-Mahle verkaufen. Insgesamt arbeiten 1400 Menschen bei Bosch-Mahle, davon 105 im Oberallgäuer Blaichach. Bild: Bosch Blaichach

Sie entwickelt und fertigt mit insgesamt rund 1.400 Mitarbeitern Turbolader für Hersteller von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen.

Die Schwerpunkte der Fertigung befinden sich im österreichischen St. Michael und in Shanghai (China). In Deutschland ist BMTS an zwei weiteren Standorten in Stuttgart und Blaichach (Oberallgäu) vertreten.