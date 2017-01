Befürworter vom Nein zum Liftverbund am Riedberger Horn nicht beeindruckt

Diskussion · Laut Erhebung wollen 80 Prozent der Bayern den umstrittenen Ausbau nicht. Die Befürworter verweisen allerdings auf die Bürgerbefragung vor Ort im vergangenen September. Diese sei aussagekräftiger.



Riedberger Horn Bild: Ralf Lienert

80 Prozent aller Bayern lehnen nach einer repräsentativen Emnid-Umfrage den geplanten Liftverbund am Riedberger Horn im Oberallgäu ab (wir berichteten darüber in unserer Donnerstagsausgabe). Nach dem klaren Ergebnis spielen die Befürworter des Skigebiets-Zusammenschlusses den Ball jetzt zurück: Eine Bürgerbefragung vor Ort sei wesentlich aussagekräftiger als eine Umfrage in ganz Bayern.

Im September vergangenen Jahres waren die Einwohner der beiden am Skilift-Verbund beteiligten Gemeinden an die Wahlurnen gerufen worden. In Balderschwang hatten 85 Prozent, in Obermaiselstein knapp 69 Prozent der Bürger für das Projekt gestimmt.

Für ihn sei entscheidend was die Bürger vor Ort bei ihrer eigenen Befragung signalisiert haben, sagte beispielsweise der Oberallgäuer Landrat Anton Klotz, CSU. Von der Emnid-Umfrage ist er nach eigenen Worten „nicht beeindruckt“. Denn 90 Prozent der Befragten wüssten wohl kaum um die Belange der Menschen in Obermaiselstein und Balderschwang.