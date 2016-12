Bauunternehmen Dobler will neue Zufahrt zu Werksgelände in Kaufbeuren

Verkehr · An der Verkehrsführung zwischen Augsburger Straße und der Straße Am Bahndamm in Kaufbeuren deuten sich Veränderungen an. Das Bauunternehmen Dobler möchte die Zufahrt zu seinem Betonfertigteilwerk verlegen.



Dobler Kaufbeuren Bild: Mathias Wild Der Grund ist die scharfe Kurve, die sich zwischen der Augsburger Straße, der notwendigen kurzen Einfahrt in die kleine Straße Am Bahndamm und dem Werksgelände befindet. Zudem gibt es einen Höhenunterschied, der den Fahrern der Sattelschlepper mit den langen Bauteilen die Arbeit erschwert. Die Zufahrt soll einige Meter nach Norden verlegt werden und damit direkt von der Augsburger Straße aus möglich sein. Wann das Unternehmen das Vorhaben angehen möchte, lesen Sie in der Freitagsausgabe der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Kaufbeuren, vom 23.12.2016.



