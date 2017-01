Aus den Träumen der Sportler in Füssen könnte bald Realität werden

Sportanlagen · Seit bald 20 Jahren vereint Sportler in Füssen ein Wunsch: den nach einem eigenen Platz. Während die Fußballer des FC seit bald zwei Jahrzehnten von einem dringend benötigten Kunstrasenplatz träumen, wollen die Baseballer der Royal Bavarains überhaupt einmal ein eigenes Feld haben, um auf Dauer konkurrenzfähig zu bleiben.



So könnte sich der Funpark in Füssen entwickeln. Bild: Peter Samer/Adelbert Rist

Und dann wären da noch die Skater: Auch sie kämpfen seit gefühlten Ewigkeiten um einen Funpark. Doch noch nie standen die Zeichen für die drei Großprojekte so günstig wie jetzt.

Die beiden Vereine und auch die Skater haben ihre Hausaufgaben gemacht: Die Skater haben inzwischen über 30.000 Euro an Spenden gesammelt – und damit ein klares Zeichen auch an die Stadtverwaltung geschickt. „Mit ihrem Geld haben viele Menschen in Füssen und Umgebung ausgedrückt, dass sie für dieses Projekt sind und dass es an der Zeit ist, dass etwas passiert“, sagt Initiator Thomas Scheibel.

Und auch die Vereine haben bereits einen Finanzplan aufgestellt – und sammeln kräftig Spenden. Sie alle spüren: Die Zeit ist reif. Darauf deuten auch einige Zeichen aus der Stadtverwaltung.

