Alpspitz-Bade-Center Nesselwang auf der Erfolgswelle

Schwimmbad · Es gibt Bäder, da müssen die Kommunen unterm Strich 7 Euro pro Besucher zuschießen. Anders in Nesselwang: Hier steuert die Marktgemeinde nur 42 Cent pro Besucher des Alpspitz-Bade-Centers (ABC) bei.



Steigende Besucherzahlen kann das Alpspitz-Bade-Center (ABC) in Nesselwang verkünden. Auch der Saunabereich wird stärker nachgefragt. Bild: Markt Nesselwang

Das liegt auch an den weiter steigenden Besucherzahlen. Über dieses gute Ergebnis freute sich der Marktgemeinderat, der in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr auch Geld für Investitionen locker machte.