Abwasserpreis steigt in Röthenbach um 112 Euro

Entsorgung · Der Abwasserpreis in Röthenbach steigt: Ab dem 1. Januar müssen Einleiter statt bislang 2,13 künftig 2,80 Euro pro Kubikmeter bezahlen – ein Plus von über 31 Prozent. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen. Er hofft damit auf Mehreinnahmen in Höhe von rund 47.000 Euro.



Damit Röthenbach das Defizit bei der Abwasserversorgung ausgleichen kann, müssten die Bürger 190 Euro jährlich mehr zahlen. Bild: Matthias Becker Einen zusätzlichen Grundpreis lehnten die Ratsmitglieder hingegen ab. Für die Röthenbacher gab es in den letzten 20 Jahren eine Konstante: den Abwasserpreis. In den letzten 22 Jahren hat er sich gerade einmal um knapp drei Prozent nach oben bewegt. Doch das auch im Vergleich mit den Nachbarkommunen niedrige Niveau von 2,13 Euro pro Kubikmeter hat zu einem Defizit geführt. 80.000 Euro hat die Gemeinde heuer aus ihrem Haushalt finanziert, um die Kosten zu decken. Mehr über das Thema erfahren Sie in der Freitagsausgabe des Westallgäuers vom 16.12.2016.



Die Allgäuer Zeitung und ihre Heimatzeitungen erhalten Sie in den jeweiligen AZ Service-Centern

im Abonnement

oder digital als e-Paper